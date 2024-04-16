Otsuka-people creating new products for better health worldwide.
身為全球化的醫藥保健企業，以全世界人類的健康為出發點，並作為企業理念。
台灣大塚製藥股份有限公司秉持企業社會責任和利他主義的精神，針對本次東部地震災區捐款新台幣100萬元整。
第一屆寶礦力健行，於2024年3月30日星期六舉行，吸引了約1,000多名 參加者報名，當中包括台灣大塚製藥的員工及其家屬、醫療從業人員，約有 50餘名參加了本次活動，並由松尾總經理擔任活動開場的嘉賓之一。
台灣四面環海，為了保護美麗的海岸線，帶動了各行各業紛紛投入淨灘的活動，也顯現對於CSR(企業社會責任)的重視。於是，台灣大塚製藥以「海洋大掃除，海好有大塚」為號召，在新竹南寮漁港舉行了第一次淨灘活動，106名員工參與其中，保護海洋生態環境也是體現利他精神的好機會。
大塚製藥作為一全球性的製藥公司，
透過亞洲、美國和歐洲研發機構的全球整合支持下，
致力於研發和生產創新的藥品，為全球的患者提供創新、有效、安全的藥品。
大塚製藥從事輸液業務已有 70 多年，
作為輸液行業的領先企業，
推動了輸液發展的歷史。
大塚製藥以專業臨床營養為基礎,
打造具有臨床實證的醫療食品,
成為患者與醫療人員的最佳夥伴。
為世界各地的患者提供新的治療藥物
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