第一屆寶礦力健行，於2024年3月30日星期六舉行，吸引了約1,000多名 參加者報名，當中包括台灣大塚製藥的員工及其家屬、醫療從業人員，約有 50餘名參加了本次活動，並由松尾總經理擔任活動開場的嘉賓之一。

台灣四面環海，為了保護美麗的海岸線，帶動了各行各業紛紛投入淨灘的活動，也顯現對於CSR(企業社會責任)的重視。於是，台灣大塚製藥以「海洋大掃除，海好有大塚」為號召，在新竹南寮漁港舉行了第一次淨灘活動，106名員工參與其中，保護海洋生態環境也是體現利他精神的好機會。